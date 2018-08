Una salernitana vince un titolo in Basilicata per Miss Italia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sofia Marilù Trimarco di Buccino ė stata insignita del titolo di Miss Sport Basilicata a San Severino Lucano, in provincia di Potenza. A fare gli onori di casa il sindaco Franco Fiore e il presidente della Pro Loco Rosario La Sala, il pubblico invece ha seguito con passione ed interesse la gara che ha visto sfilare 14 concorrenti.

Sofia Marilù Trimarco, proveniente dal salernitano è la Miss Ponte alla Luna, eletta a Sasso di Castalda durante la selezione inaugurale al ristorante del Conte. 183 centimetri di bellezza mediterranea, diplomata, ora studia Giurisprudenza a Roma. “Grinta e determinazione sono i miei punti di forza. Aspiro a diventare un magistrato per combattere in prima persona fenomeni di corruzione” dice la miss salernitana. Lo sport è da sempre nella sua vita: ha praticato danza classica a livello professionistico per nove anni ed ora dedica parte del suo tempo al fitness. Tra gli hobby quello della letteratura russa. Ha anche un gran cuore: svolge attività di volontariato presso la parrocchia del suo comune e ogni anno si rende utile ad Assisi in un orfanatrofio.