Unisa: il presidente della Camera Roberto Fico dialoga con gli studenti

"Le Universiadi sono una grande vetrina per Napoli e la Campania. Avrei voluto vedere più cantieri per gli impianti, ma rimangono una grande opportunità". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, a margine del dibattito con gli studenti dell’Ateneo di Salerno, tenuto questa mattina. In merito alla Tav, Fico ha sottolineato come non si possa parlare di figuraccia con l’Unione europea, perché le grandi opere vanno discusse dai governi nazionali e riguardano le tasche dei cittadini. Per l'autonomia e il regionalismo differenziato ha aggiunto: "C’è un dialogo in corso. E comunque l’ultima parola spetta al Parlamento, questo lo posso garantire".

Il messaggio ai giovani

Gremita, l’Aula Magna “Vincenzo Buonocore” del campus dell’Università, per parlare di “Giovani, fiducia e istituzioni: l’università come luogo di partecipazione attiva”: "Politica significa scegliere che tipo di università voler costruire, scegliere come muoversi, significa dibattere della società. Per cui non si tratta tanto un avvicinamento dei giovani al mondo della politica quanto comprendere che la politica è qualcosa che interessa tutti perché influisce sulle vite di tutti", ha osservato il presidente.