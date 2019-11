"Zero al Sud": gli studenti incontrano il giornalista Marco Esposito

Si è tenuto il 18 novembre, presso l’aula Imbucci dell’Università degli Studi di Salerno, l’incontro con il giornalista Marco Esposito, autore del libro Zero al Sud. Organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione (POLICOM), l'evento ha dato il via al nuovo Ciclo Di Incontri dal titolo #FuturoInCorso, alias laboratori di riflessione civica realizzati per e con gli studenti per non lasciare che le politiche per il nostro Paese siano pensate e decise altrove.

I presenti

Tra i partecipanti, il Direttore del dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione-POLICOM- Virgilio d’Antonio, il professore Luca De Lucia (cattedra di diritto amministrativo) e la professoressa Daniela Vellutino (cattedra di italiano istituzionale). Esposito, dunque, ha puntato i riflettori sulla sua esigenza di scrivere il libro, "per metà, è il racconto della vergogna che ci hanno fatto e per l’altra metà, è il racconto della vergogna che dobbiamo metterci per essere stati disattenti sui servizi fondamentali, ma visto che ora ne siamo consapevoli, non possiamo più accettarlo altrimenti diventeremo inevitabilmente complici", ha osservato.

Le tematiche

Dalla Questione Meridionale, al federalismo fiscale con le sue contraddizioni, fino ad arrivare al federalismo differenziato, con maggiori autonomie, risorse e diritti nelle Regioni ricche: il giornalista ha affrontato interessanti temi di attualità, mantenendo alta l'attenzione dei presenti. L'auspicio, dunque, è una presa di coscienza "da parte dei giovani universitari che si formano negli atenei che andranno a formare la futura classe dirigente e politica del nostro Paese".

Foto di Cristina Siciliano