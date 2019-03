Unisa: l'Ateneo incontra la storica rivista "Marie Claire"

Mercoledì 13 marzo, presso la Sala Stampa Biagio Agnes dell'Università degli Studi di Salerno, si terrà l'incontro tra l'Ateneo e la storica rivista Marie Claire, una delle riviste più importanti ed influenti nel settore moda, tendenze, consumi e luxury. La giornata, promossa dal Dipartimento di Studi Politici e Sociali diSPS e dal Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems/DISA-MIS all'interno della sezione monografica di Sociologia della moda nell’ambito della sesta edizione della rassegna Open Class (Ateneo e Territorio) diretta da Alfonso Amendola, sarà occasione per la presentazione di Body Telling, un progetto sul corpo della donna in chiave creativa/culturale, rivolto alle nuove generazioni e in particolare alle scuole, alle Università e alle Accademie

L'iniziativa

Lo scopo di Body Telling è quello di raccontare, attraverso un contest, come vivono e vedono il corpo delle donne le nuove generazioni. Gli studenti saranno chiamati a realizzare un progetto creativo e contemporaneo, dove a parlare è il corpo della donna, inteso come specchio del tempo e della società. Gli studenti, o i gruppi di studenti finalisti, dovranno presentare la propria produzione a una giuria composta da professionisti del settore durante un evento dedicato. La giuria decreterà, tra i venti progetti finalisti, i tre vincitori. Al primo classificato andrà un premio in denaro del valore di 2500 euro e la possibilità di diventare guest editor di Marie Claire stampa e web e take over Instagram Marie Claire. Il secondo e terzo classificato avranno invece l’occasione di diventare guest editor di Marie Claire stampa e web e take over Instagram Marie Claire. Gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 7 maggio. Tutti i finalisti saranno selezionati per uno stage di minimo tre mesi presso Hearst Italia. Alla giornata parteciperanno, dopo i saluti di Gennaro Iorio, direttore del diSPS e di Vincenzo Loia, direttore del DISA-MIS, la direttrice di Marie Claire Italia Antonella Bussi e Erika Brenna, produttore creativo di contenuti televisivi e digitali, giornalista ed esperta di critica e analisi televisiva e il docente di Media Classici e Media Digitali Alfonso Amendola.