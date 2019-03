Unisa, arriva il 1° Visiting Professor: Tommasetti dà il benvenuto a Mark Allen Rosen

"Abbiamo dato il benvenuto in Ateneo al primo Visiting Professor per questo anno accademico, il professore Mark Allen Rosen. Nell'ambito del Bando per la selezione di studiosi stranieri di elevata qualificazione scientifica, appartenenti a Istituzioni di formazione internazionali, il professor Rosen è il primo dei 16 docenti che svolgerà nei prossimi sei mesi un periodo di insegnamento presso il nostro Ateneo". Lo ha annunciato il Rettore dell'Università degli Studi di Salerno, Aurelio Tommasetti. Proveniente dall'Institute of Technology dell'Università dell'Ontario, in Canada, il professor Rosen è stato fondatore della Facoltà di "Engineering and Applied Science" e presidente dell'Istituto di Ingegneria del Canada.

Gli obiettivi

"Con l'incarico di insegnamento ricevuto, il professore Rosen sarà docente del nostro Dipartimento di Ingegneria Industriale. - continua Tommasetti - L’obiettivo della mobilità internazionale è come sempre quello di favorire la qualità della didattica e della ricerca. La mobilità, infatti, finalizzata prioritariamente all'internalizzazione della didattica, permette agli studiosi di svolgere corsi e cicli di lezioni in lingua inglese, che siano parte integrante dei corsi di laurea del nostro Ateneo. Per questo rappresenta per i nostri studenti un'opportunità di formazione importante, di grande rilevanza scientifica e culturale", ha concluso soddisfatto.