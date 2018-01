Parte "UnisaOrienta 2018", taglio del nastro con Centore: ecco il programma

Tutto pronto per “UnisaOrienta 2018”. Da domani mattina (giovedì 1 febbraio) il Campus di Fisciano accoglierà circa 15mila studenti delle 110 scuole superiori che quest’anno hanno scelto l’Università di Salerno come luogo per orientare i loro allievi. Ben quattro sono le regioni di provenienza: Campania, Basilicata, Calabria e Puglia. Ad accoglierli ci saranno 300 docenti ai quali è stato affidato il compito di presentare i sedici dipartimenti: per far questo ci sono in calendario 432 seminari. Come ormai da formula di UnisaOrienta, ogni mattina in seduta plenaria ci sarà l’incontro con esponenti del mondo della giustizia, delle istituzioni, dello spettacolo, dello sport e del giornalismo.

Il programma

Ad inaugurare domani mattina, alle 9 in Aula Magna, la 14esima edizione di UnisaOrienta, l’evento dedicato all’orientamento degli studenti degli istituti d’istruzione superiore promosso ogni anno dal Caot dell’Università di Salerno in collaborazione con i sedici Dipartimenti dell’Ateneo, sarà Antonio Centore, procuratore della Repubblica al Tribunale di Nocera Inferiore. Subito dopo l’incontro, le future matricole seguiranno i seminari di orientamento utili a comprendere il futuro percorso di studio. L’obiettivo di UnisaOrienta è, appunto, quello di avvicinare i giovani alla realtà universitaria e offrire loro strumenti utili a favorire una scelta motivata e consapevole sul futuro percorso di studio.

Venerdì 2 febbraio a salire in cattedra saranno l’attore e regista Enzo De Caro ed il giornalista Enzo Todaro, presidente dell’Associazione Giornalisti Salernitani. Lunedì 5 febbraio in Aula Magna le future matricole incontreranno Bruno Scotto, presidente di Fondimpresa-Confindustria; Simone Montedoro, attore di teatro cinema e televisione diventato popolare anche in seguito alla fiction “Don Matteo” nel ruolo del capitano dei Carabinieri, e Martin Castrogiovanni della Nazionale italiana di rugby. Martedì 6 febbraio ospite di UnisaOrienta sarà Iside Russo, presidente della Corte d’Appello di Salerno; mentre mercoledì 7 febbraio ci sarà Leonida Primicerio, procuratore generale di Salerno. Giovedì 8 febbraio giornata dedicata allo sport con Patrizio Oliva, ex pugile e campione del mondo; venerdì 9 febbraio focus sulla scuola con Luisa Franzese, direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale. Mercoledì 14 la terzultima giornata di UnisaOrienta avrà come ospite Corrado Lembo (procuratore della Repubblica di Salerno); giovedì 15 febbraio sarà affidata a Gennaro Sangiuliano, vicedirettore del Tg1 Rai, l’apertura della sessione. Per l’ultima giornata dedicata all’orientamento, venerdì 16 febbraio, il Caot ha scelto di puntare sul contest dedicato ai giovani musicisti e per loro ci sarà un padrino d’eccezione, Ciro Caravano dei Neri per Caso.