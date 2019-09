Sicurezza all'Unisa: 314 telecamere per i due campus

E' stato presentato stamattina, presso l'Aula Magna di Ateneo, il nuovo Sistema di Videosorveglianza dei campus universitari. Ben 314 telecamere per i due campus di Fisciano e Baronissi, una copertura importare per garantire livelli di sicurezza interna sempre maggiori e migliorare la serenità degli studenti, delle famiglie e dell'utenza tutta. Nell'ambito del programma "CostruendoUNISA", l’Università, dunque, ha implementato e realizzato il progetto di "Potenziamento del sistema di videosorveglianza a servizio dei Campus di Fisciano e Baronissi", con l'obiettivo di innalzare il livello di sicurezza delle persone, garantire la salvaguardia del patrimonio immobiliare di Ateneo, nonchè di attuare un moderno sistema di controllo in grado di automatizzare il processo di archiviazione delle immagini.

Parla il Rettore Aurelio Tommasetti: