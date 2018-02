UnisaOrienta, dibattito nell'Aula Magna con il Procuratore Lembo

Riprende domani il viaggio nel mondo dell’orientamento all’Università degli Studi di Salerno con la 14esima edizione di UnisaOrienta, l’evento promosso ogni anno dal Centro d’Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato (Caot) dell’Università di Salerno in collaborazione con i sedici Dipartimenti dell’Ateneo. Ancora una volta ad inaugurare la giornata sarà la sessione plenaria prevista nell’Aula Magna dove si ritroveranno 1300 future matricole.

Il dibattito

Per la terzultima giornata a salire in cattedra sarà Corrado Lembo, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, mentre giovedì 15 febbraio l’apertura della sessione sarà affidata a Gennaro Sangiuliano, vicedirettore del Tg1 Rai. Per l’ultima giornata dedicata all’orientamento, venerdì 16 febbraio, il Caot ha scelto di puntare sul contest dedicato ai giovani musicisti e per loro ci sarà un padrino d’eccezione, Ciro Caravano dei Neri per Caso che premierà i vincitori.