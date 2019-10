Sanità, inaugurata a Cava l'Unità Operativa Semplice Dipartimentale "Test Provocativi"

Taglio del nastro, stamattina, sabato 12 ottobre, presso il Reparto di Cardiologia dell'ospedale di Cava de'Tirreni, per l'Unità Operativa Semplice Dipartimentale "Test Provocativi", unica in Campania. Diretta dalla dottoressa Paola Chiariello, la struttura è stata inaugurata in presenza del sindaco Vincenzo Servalli e della presidente della Commissione consiliare Sanità, Paola Landi.

La nuova Unità specialistica si caratterizza per la diagnostica su patologie cardiache con indagini in "ecostress" per l'individuazione di ischemie.

Parla il sindaco

Abbiamo grande attenzione per il nostro ospedale. Sono contento che si sia ricominciato ad investire per garantire sempre più alti livelli di prestazioni per i cittadini. Mi complimento con la dott.ssa Chiariello e con tutti i lavoratori che con grandi sacrifici portano avanti la struttura.

E il consigliere Landi incalza

Un esempio di buona sanità come tante altre eccellenze presso il nostro ospedale che è più che mai vivo ed attivo per garantire alti livelli di assistenza ai cavesi, ma si afferma, come in questo caso, come punto di riferimento in regione.

