Universiadi 2019, summit tra il Comune di Salerno e le ditte per l'Arechi

E’ stata anticipata di ventiquattrore, ossia a domani, la prima riunione tra il Comune di Salerno e le aziende aggiudicatarie dei lavori che saranno effettuati allo stadio Arechi in vista delle Universiadi 2019.

I partecipanti

Al summit, in programma presso gli uffici di Palazzo di Città, saranno presente l’assessore allo sport Angelo Caramanno, i tecnici comunali, uno o più rappresentanti della Salernitana. Il tavolo tecnico come riporta l’Ansa - sarà l'occasione sia per la firma dei contratti che per stilare un cronoprogramma degli interventi da realizzare, in modo da non ostacolare l'attività della Salernitana e terminare il tutto nei termini previsti. I lavori riguarderanno, in particolare, l'installazione dei sediolini in tutti i settori dello stadio, il restyling della tribuna stampa, dell'impianto d'illuminazione, degli spogliatori, dei servizi igienici e della facciata dell'impianto. L’intervento di restyling dello stadio Arechi avrà un costo complessivo di 2,7 milioni di euro.