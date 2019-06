Universiadi 2019: potenziati i trasporti a Salerno, Eboli e Nocera Inferiore

In vista delle Universiadi, che coinvolgeranno anche Salerno e la sua provincia, la Regione Campania e l’Agenzia Regionale per l’Universiade Napoli 2019, con il supporto dell’Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti, hanno programmato e finanziato con circa 400mila euro il potenziamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, per raggiungere le sedi degli eventi in occasione delle gare, e consentire il rientro serale ad atleti e tifosi.

Salerno

Per quanto riguarda la metropolitana del capoluogo le corse (da e per la stazione Stadio Arechi) saranno prolungate fino alle ore 24; lo stesso vale per la linea urbana numero 5 di BusItalia Campania.

La provincia

A Nocera Inferiore, dove le attività sportive si svolgeranno presso lo stadio San Francesco-PalaCoscioni, è previsto il prolungomento, sempre fino a mezzanotte, delle linee extraurbane 3 e 4 di Busitalia Campania collegate con Salerno; ad Eboli (Palasele), invece, saranno effettuati collegamenti diurni tramite Curcio Autolinee, in coincidenza con i treni in arrivo alla stazione ferroviaria di Eboli, con rientro alle 22.30 con bus di collegamento con Battipaglia e Salerno.