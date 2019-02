Lavori in ritardo per le Universiadi: l'appello di Palumbo

"I lavori per lo stadi di Pagani in vista delle prossime Universiadi sono in ritardo": questo è l'annuncio lanciato da Nello Palumbo, ex presidente dell'associazione Koru, in merito allo stato dei lavori nello stadio che a luglio ospiterà alcuni incontri di calcio. "Sulle Universiadi la notizia vera, seppur involontariamente, l'ha data il sindaco - ha spiegato - A ormai pochi mesi di distanza dall'inizio dell'evento per lo stadio Torre di Pagani nulla si è mosso. Dunque siamo in ritardo e con il settore distinti chiuso da molto prima delle ultime festività natalizie. I paganesi meritano rispetto e verità sulle sorti dello stadio Torre".

Il commento di Palumbo

"Gli annunci del sindaco - ha commentato Palumbo - non ci confortano affatto, perché vorremmo capire realmente lo stato dell'arte di questi lavori. Lo stadio Torre è una risorsa per l'intera comunità ed è la casa della Paganese. Da mesi, però, un intero settore è chiuso e i tifosi non possono vedere da lì le partite. Siamo contenti delle novità elencate dal sindaco, ma non vorremmo che a pagarne siano gli sportivi di questa città. Ecco perché invitiamo le istituzioni a chiedere celerità sugli interventi. Se qualcuno forse non l'ha capito siamo in ritardo rispetto alla tabella di marcia iniziale e non vorrei vedere i soliti interventi di facciata per poi ritrovare un impianto inadeguato da tra poco tempo. Oltre gli spot - ha concluso - mi auguro che davvero le Universiadi siano un'opportunità di sviluppo per la città di Pagani e questo passa anche attraverso una rigorosa realizzazione delle opere di miglioramento per lo stadio"