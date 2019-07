Universiadi, la moglie del ct non ha il pass: rissa al PalaUnisa

Momenti di tensione, oggi, al PalaUnisa di Baronissi, dove – secondo quanto raccontato da alcuni testimoni – sarebbe scoppiata una rissa tra il ct italiano di scherma Luigi Tarantino e la guardia giurata presente all’ingresso. Quest’ultima, infatti, avrebbe negato l’accesso alla moglie di Tarantino perché sprovvista del pass.

La lite

Di qui la lite furibonda degenerata, in poco tempo, in una colluttazione. Sul posto sono intervenuti gli altri addetti alla sicurezza che hanno placato gli animi, mentre la guardia è stata condotta in ospedale per accertamenti. La querelle si è conclusa con scuse reciproche.