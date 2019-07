Universiadi 2019, le attività del Ruggi per atleti e accompagnatori

Per fornire assistenza sanitaria agli atleti e ai dirigenti accompagnatori dei partecipanti alle Universiadi Napoli 2019, grazie ad una apposita convenzione con la l’Agenzia Regionale Universiadi 2019 della Regione Campania, l'Azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” fornirà per tutto il periodo necessario diverse prestazioni.

I servizi

E’ stata aperta un’attività ambulatoriale per problematiche di elezione per 6 ore al giorno, tutti i giorni dal 27 giugno al 15 luglio, per Ortopedia, Fisiatria, Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Oculistica e Maxillo-facciale (solo 5 giorni su 7); un’attività di Radiologia h 24 per tutti i giorni 27 giugno al 15 luglio; un’attività di accoglienza, con unità infermieristica dedicata, al Pronto Soccorso (green line) h 12 (ore antimeridiane) dal 27 giugno al 15 luglio; infine è stato costituito un idoneo percorso dedicato intra-aziendale