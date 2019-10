Università di Salerno, aumentano le immatricolazioni: soddisfatto Tommasetti

I dati sugli andamenti delle nuove immatricolazioni ai corsi di laurea triennale dei 17 Dipartimenti dell'Ateneo rivelano un nuovo aumento. Nel totale, gli studenti che per l’anno accademico 2019/20 hanno scelto di iscriversi all’Università di Salerno, optando tra uno degli 36 corsi di studio di livello triennale offerti dall’Ateneo, sono 7252 contro i 7122 immatricolati dell’anno accademico precedente.

Le facoltà

I dati, suscettibili di ulteriore incremento da scorrimento di graduatoria per alcuni corsi, rivelano una positiva attrattività per il complesso delle aree scientifico-disciplinari dell’Ateneo. In particolare sono in crescita le aree di scienze naturali (in aumento chimica e informatica, con flessione per matematica), di ingegneria (con un incremento del corso di laurea in ingegneria informatica e flessione per gli altri corsi di civile e industriale), ed ancora economia e scienze politiche (che hanno registrato l’aumento più significativo). Per l’area medica, trattandosi di lauree a numero programmato nazionale, i numeri si confermano. Stabili anche i dati delle iscrizioni ai corsi di laurea afferenti alle scienze umanistiche e giuridiche.

Il commento

Soddisfatto il Rettore Aurelio Tommasetti: "I dati sono lusinghieri. Nel 2013 quando mi sono insediato – ricorda . gli iscritti alle lauree erano poco meno di 6500. Dunque, siamo di fronte ad un aumento importante. C’è voglia di università e questo è positivo per il Paese. Complessivamente un ateneo in ottima salute e devo dire che, per un Rettore che lascia, il dato positivo sulle immatricolazioni accompagnato ad un momento di iscritti regolari, cioè che sono in corso con gli esami, e di laureati regolari vuol dire che abbiamo fatto una politica di attenzione verso gli studenti che ha portato i suoi frutti".