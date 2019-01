Università del Volontariato: cerimonia di consegna dei diplomi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Lunedì 21 gennaio 2019 alle ore 17.30 a Cava de’ Tirreni, presso l’Holiday Inn, si terrà la cerimonia di consegna diploma Univol Salerno. Ventidue gli studenti che riceveranno l’attestato di partecipazione.

Un momento di festa, ma anche di bilancio e di sintesi per l’attività formativa svolta da Sodalis CSVS Salerno. L’iniziativa, la prima in Campania, è promossa dal Centro Servizi e rientra nel percorso “Università del Volontariato” ideata da Ciessevi Milano (Centro Servizi della Città metropolitana di Milano), attività a cui Sodalis ha aderito nel 2016. Attive attualmente in Italia le sedi di: Milano, Bologna, Treviso, Ferrara, Cosenza e Salerno.

Un percorso di studi realizzato per questa prima annualità in collaborazione con l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, presso la sede di Salerno. Durante la cerimonia previsti i saluti di Diego Leone, consigliere Sodalis CSV Salerno – delegato ai rapporti con l’Università, Stefania Ferraro, ricercatrice Università Suor Orsola Benincasa. A Illustrare le attività svolte nel percorso formativo, Fabio Fraiese D’Amato, referente Area Formazione CSV Salerno.

I ventidue partecipanti, volontari della provincia di Salerno e studenti del Suor Orsola Benincasa, hanno svolto l’intero percorso formativo per 642 ore di formazione suddivise tra corsi obbligatori e specialistici, short master e stage. L’intera attività formativa ha visto la partecipazione di 72 studenti. 22 hanno preso all’intero percorso formativo, 32 invece quelli che hanno concluso il percorso base e specialistico. A questi si sono aggiunti 29 partecipanti ai percorsi specialistici e 11 per gli short master, tutti volontari di Organizzazioni di Volontariato della provincia di Salerno. Una attività formativa di grande valenza culturale e sociale che sarà riattivata nel 2019.