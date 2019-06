Unisa, seconda votazione per il nuovo Rettore: ecco i due sfidanti

E’ in programma per il 3 e 4 luglio prossimi il secondo turno di votazione per l’elezione del nuovo Rettore dell’Università degli Studi di Salerno. A sfidarsi, a colpi di preferenze, saranno Vincenzo Loia e Maurizio Sibilio che, al primo turno, svoltosi il 24 e 25 giugno, sono risultati i più votati dei cinque candidati. E, mentre per la prima votazione, era richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto per l’elezione del Rettore, nella seconda ed eventuale terza votazione è necessaria la maggioranza assoluta dei votanti.

I due candidati

Maurizio Sibilio nasce l’11 maggio 1960, a Napoli, consegue la laurea nel 2002, a 42 anni, in Scienze Motorie a Torino. Negli anni, tra il 2004 e il 2006 è docente a contratto di Metodi e tecniche delle attività sportive presso l’università telematica Guglielmo Marconi di Roma. Consegue nel 2006 presso la stessa università telematica l’idoneità a Professore Ordinario, nel settore scientifico disciplinare “Metodi e didattiche delle attività sportive”. Nel 2006 viene chiamato direttamente come Professore Ordinario della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Salerno, retta in quel periodo dal professore Raimondo Pasquino. Nel 2018 gli viene attribuito il titolo di Dottorato in Scienze humaines et sociales presso l’Università di Neuchatel. Nel corso della sua carriera accademica ha ricoperto diversi ruoli, tra cui direttore del Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione (Disuff), Delegato del Rettore per l’educazione l’inclusione presso l’Università degli Studi di Salerno; dal febbraio 2013 al febbraio 2019 è stato Senatore accademico. E’ stato presidente del Corso di laurea in “Scienze della formazione per l’infanzia e la preadolescenza” (L-19). Dal 2011 al 2013 è stata presidente dell’Area didattica di “Scienze della Formazione per l’Inclusione ed il Benessere” e dal 2009 al 2012 ha ricoperto il ruolo di direttore del Centro Interdipartimentale di Scienze della Promozione della Salute, dello Sport e dei Processi dell’Integrazione (Prospi).

Vincenzo Loia nasce a Portici il 16 dicembre 1961, consegue a 24 anni la Laurea in Scienze dell’Informazione presso l’Università di Salerno nel 1985, e il dottorato di Ricerca in Informatica nel 1989 presso l’Universitè Pierre&Marie Curie Paris VI, Francia. E’ attualmente in servizio in qualità di professore ordinario di informatica presso l’Università degli Studi di Salerno, dove ha ricoperto l’incarico di ricercatore dal 1989 al 2000, e di professore associato dal 2000 al 2004. Nel corso della sua carriera accademica ha ricoperto diversi incarichi istituzionali. Nel 2006 è stato eletto direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica; nel 2012 direttore del direttore del Dipartimento di Informatica (DI); nel 2014 coordinatore del Collegio dei Direttori di Dipartimento presso l’Ateneo di Salerno; da ottobre 2015 a oggi riveste il ruolo di direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali-Management&Innovation Systems/Disa-Mis. Da febbraio 2016 a oggi è componente del Senato accademico dell’Università degli Studi di Salerno. E’ responsabile Scientifico dell’Osservatorio multidisciplinare per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo tra Unisa e Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.