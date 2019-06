Unisa, corsa a cinque per il dopo Tommasetti: ecco i candidati

Sono ben cinque i nomi dei candidati alla carica di Rettore dell’Università degli Studi di Salerno per la successione ad Aurelio Tommasetti, reduce dall’esperienza elettorale con la Lega di Matteo Salvini alle elezioni europee del 26 maggio.

I nomi

A contendersi la governance dell’ateneo sono: Genny Tortora, unica donna in gara, espressione dei dipartimenti Di Scienze e Informatica; Vincenzo Loia, direttore del Misa-Mis, dipartimento di avanguardia che coniuga informatica e management; Maurizio Sibilio, direttore del dipartimento di Scienze Filosofiche e della Formazione e fortemente sostenuto dai sindacati; Ciro Aprea, espressione dell’area di Ingegneria Civile e già membro del consiglio di amministrazione di ateneo nonché ex delegato durante i tre mancati dell’ex rettore Raimondo Pasquino; l’outsider, invece, è Mario Capunzo, già direttore di Medicina, che ci riprova per il secondo tentativo dopo la sconfitta del 2013.

Il voto

Le urne saranno aperte il prossimo 17 e 18 giugno. Visto l’elevato numero di candidati probabilmente si arriverà ad una seconda votazione tra il 25 e il 26 giugno fino al ballottaggio a due previsto per gli inizi di luglio.