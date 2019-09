Unisa, parte il nuovo corso di laurea in Sicurezza Globale

Si allarga l’offerta didattica all’Università degli Studi di Salerno. Da quest’anno, infatti, sarà aperto il Corso di Laurea Triennale in Studi Diplomatici, Internazionali e sulla Sicurezza Globale, promosso dal Dipartimento di Studi Politici e Sociali.

I dettagli

L’offerta formativa multidisciplinare riguarda gli ambiti storico-politico, giuridico, sociale, economico, filosofico, linguistico. Il Corso di laurea si propone, inoltre, muovendosi nel solco della distinzione tradizionale tra Soft Security e Hard Security, di intercettare la crescente dimensione multidimensionale delle strategie internazionali di sicurezza globale, nonché di potenziare la propria offerta formativa con alcune skill complesse, tramite approfondimenti di natura tecnologica, che ampliano il framework teorico delle Scienze Politiche e delle relazioni Internazionali. Il Corso, inoltre, mira a dotare gli studenti di un'adeguata preparazione in almeno due lingue straniere, oltre che a fornire loro gli strumenti metodologici e le conoscenze fondamentali indispensabili per la maturazione di una coscienza critica idonea a comprendere la complessità del sistema delle relazioni che coinvolgono gli Stati, le Organizzazioni sovranazionali e internazionali ed altri soggetti che si affermano sulla scena globale e nelle sue articolazioni locali. L'offerta formativa si tradurrà nell'acquisizione di conoscenze volte a comprendere le dinamiche e le finalità delle policy di sicurezza internazionale. In particolare sarà approfondito il tema della sicurezza informatica e della sicurezza declinata attraverso il softpower, guardando nello specifico l'area geopolitica del Mediterraneo. Al termine del percorso formativo gli studenti saranno in grado sia di intraprendere studi specialistici nell'ambito dei Corsi magistrali sia di realizzare la propria vocazione professionale coerentemente con le scelte formative effettuate.

I test

I test di accesso si terranno il prossimo 19 settembre 2019.