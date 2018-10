Università di Salerno, la nuova "Guida" parla anche cinese

E’ stata presentata la nuova Guida all’Università di Salerno per l'anno accademico 2018/19, uno strumento indispensabile che vuole raccontare in modo sempre aggiornato tutte le novità del nostro Campus. Giunta alla sua quindicesima edizione e realizzata in circa 25 mila copie annue, la Guida all’Ateneo è multilingue, redatta oltre che in italiano, anche in inglese, spagnolo e cinese.

Il commento

Soddisfatto il Rettore Aurelio Tommasetti: “L'internazionalizzazione è la nostra felice ossessione. E' importante fare le cose, concretizzare i progetti pianificati ma anche comunicarli. Lo strumento della Guida dello Studente è importante per i nostri nuovi iscritti, per le famiglie, per tutti coloro che vivono il campus, per quelli che vorranno viverlo. Quest'anno - aggiunge - stiamo registrando un'ulteriore crescita degli immatricolati. Segno della percezione della bontà delle politiche implementate per gli studenti, del miglioramento della nostra reputazione, grazie anche ai nuovi ranking internazionali in cui siamo entrati, nonchè del potenziamento dei servizi offerti all'utenza. La Guida raccoglie e descrive tutto questo, illustrando l'offerta formativa e di servizi dell'Ateneo. E' multilingue e multimediale, collegata al video di presentazione del campus, anch'esso in quattro lingue”.