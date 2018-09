Università di Salerno, aumentano le iscrizioni ai test: i dati

Aumentano le iscrizioni all’Università degli Studi di Salerno. Gli studenti che, quest’anno, si sono candidati ai test sono 11.376, di cui 9.018 coloro che hanno perfezionato il pagamento, a fronte degli 8.425 paganti dello scorso anno.

I dati

Per il Corso di Laurea a ciclo unico in Medicina e Odontoiatria (che passa da 1.625 studenti iscritti ai test nel 2017/2018 ai 1.714 del 20180/2019) e per gli altri corsi di laurea le cui dati di prenotazione alle prove risultano già chiuse si evidenzia un trend generalmente positivo, confermato anche per i corsi di laurea le cui date di iscrizione alle prove sono in scadenza.