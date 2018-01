Università di Salerno, inaugurata la nuova aula didattica 129

In settimana è stata inaugurata la nuova Aula didattica 129 presso l’Università di Salerno. Lo spazio di studio, che conta cento postazioni, è stato oggetto di recenti lavori di riconfigurazione che ne hanno determinato un ampliamento e un aggiornamento strutturale.

I dettagli

L'intervento rientra nell'ambito del programma "Costruendo Unisa" volto alla riqualificazione delle strutture e degli spazi universitari, per migliorare i livelli di funzionalità, sicurezza e vivibilità del Campus. Si tratta di uno spazio moderno e funzionale che potenzia il cuore di Ingegneria così come l’offerta didattica dell’intero Ateneo.

Il commento

Soddisfatto il Rettore Aurelio Tommasetti: “Così come abbiamo fatto per Agraria e Medicina qualche mese fa, continueremo a potenziare gli spazi di studio e di formazione, raccogliendo le istanze espresse dai nostri studenti e docenti. A questo intervento seguirà difatti la realizzazione di una nuova aula da 105 posti al piano terra dell’edificio e la ristrutturazione di una sala studio nello stesso edificio. L’obiettivo macro è quello di dare la possibilità agli studenti di avere a disposizione all’interno del campus gli spazi e le strutture di cui hanno bisogno, convinti che studiare in modo agevole vuol dire formarsi meglio e in tempi più brevi. Il nostro progetto di Università contempla una didattica al passo con i tempi, una ricerca di qualità e, insieme, la valorizzazione continua del nostro campus”.

