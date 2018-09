Università degli Studi di Salerno, presentati i nuovi punti ristoro

Stamattina al campus di Fisciano, l’Università degli Studi di Salerno e la Fondazione UNISA hanno presentato i rinnovati punti ristoro restaurati e ammodernati. Hanno partecipato all’inaugurazione il Magnifico Rettore Aurelio Tommasetti e il Presidente della Fondazione UNISA Caterina Miraglia.

La mappa

Gli spazi riqualificati sono il punto ristoro dell’area umanistica, il bar “Paestum” (piano terra – edificio B), il punto ristoro dell’area di Ingegneria, il bar “Positano” (piano 0 – edificio E) e il bar di Scienze (piano 0- edificio F).

Il commento

“Nel 2013, nel mio programma da Rettore, era già chiarita la volontà di lanciare una politica di ristrutturazione e di manutenzione degli ambienti. Meno inaugurazioni, più manutenzioni è la nostra mission – ha esordito Tommasetti. Lo stiamo facendo con questo corposo programma di lavori che prende il nome di CostruendoUnisa e che prevede tutta una serie di interventi anche molto innovativi, in linea con le esigenze sempre diverse dell’utenza. La nostra è una Università-Campus che deve necessariamente essere un posto bello in cui vivere, studiare e lavorare. Quando ho iniziato il mio percorso erano presenti quattro bar. Ne abbiamo realizzati altri due: uno a Scienze e l'altro a Medicina al campus di Baronissi, dove abbiamo introdotto anche la mensa con l’Adisurc. Questi punti ristoro, insieme a quelli che oggi abbiamo presentato, sono strutture funzionali, moderne, efficienti e belle, come l’insieme di strutture e servizi che stiamo costantemente rinnovando”.





Gallery