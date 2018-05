Unisa, presentato il progetto del nuovo "Parcheggio Mensa"

E’ stato presentato questa mattina, presso il campus universitario di Fisicano, il rinnovato “Parcheggio Mensa” dell’Ateneo.

I dettagli

L’intervento, che rientra nel programma di lavori “Costruendo Unisa”, prevede la riconfigurazione della viabilità interna ed esterna all’area, l’individuazione di un unico varco di ingresso al parcheggio, la realizzazione di una nuova rotatoria per semplificare la circolazione interna, la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali e il miglioramento dell’accessibilità per diversamente abili.

Il commento

Particolarmente soddisfatto il Rettore Aurelio Tommasetti: “Rendere il campus sempre più accessibile per i nostri pedoni. Questo è uno degli obiettivi contemplati dal nostro programma. Per fare questo è necessario procedere per macro e micro interventi sulla viabilità e sulle aree parcheggio. L’intervento del nuovo Parcheggio Mensa, che è uno dei parcheggi centrali del campus, fa parte del piano generale di potenziamento delle aree di parcheggio che, negli ultimi due anni, ha previsto l’individuazione di 31 aree parcheggio nel solo campus di Fisciano, per un totale di circa 4000 posti auto”. Secondo Tommasetti, inoltre, “è difficile trovare in Italia un Ateneo con tanti posti auto gratuiti a disposizione dell’utenza”.

L’Ufficio Tecnico di Ateneo si è occupato di progettare continui interventi in questo senso, compresa la predisposizione di nuova segnaletica per le aree parcheggio. “In questo modo – conclude il Rettore dell’Unisa - sarà più semplice orientarsi in Ateneo e più agevole individuare l’area parcheggio disponibile. Questo grande progetto di riqualificazione, ammodernamento e manutenzione continua ha tra i suoi obiettivi quello di garantire maggiore funzionalità degli spazi e maggiore sicurezza per chi ne usufruisce”.