Allarme roghi, l’Università di Salerno ospita il servizio antincendio

L' Università di Salerno consolida i rapporti con il territorio “nell'ottica della garanzia di servizi e prestazioni utili alla comunità e all'ambiente”. Anche per questa estate, all'interno del Campus universitario di Fisciano, è attiva la sezione tecnologica e manutentiva per il servizio di spegnimento incendi.

L'eliporto Unisa (adiacente l'Osservatorio dell'Appennino Meridionale dell'Università di Salerno) è un'area progettata ed attrezzata per il decollo e l'atterraggio degli elicotteri, munita di strutture per il rifornimento di acqua dei velivoli operanti sui territori limitrofi, una stazione a disposizione del territorio, che ospita d'estate il servizio antincendio gestito dalla Regione Campania, ma anche ulteriore punto d'intervento a livello locale per il monitoraggio delle zone verdi e per il pronto intervento boschivo. L’elisuperficie universitaria ospita anche quest'anno due elicotteri attivi su tutto il territorio regionale e destinati principalmente alla copertura delle zone della costiera sorrentina e della costiera amalfitana..

Soddisfatto il Rettore Aurelio Tommasetti: "Il nostro eliporto è a disposizione del territorio ed ospita d'estate il servizio antincendio regionale. Si tratta di un ulteriore punto d'intervento a livello locale per il monitoraggio delle zone verdi e per il pronto intervento boschivo. Un servizio con il quale l'Ateneo rafforza l'attenzione al territorio e alla sua difesa".

Il servizio antincendio è attivo fino a settembre 2019. Il numero verde da contattare per le segnalazioni è: 800232525.

