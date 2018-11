Unisa, parte la stabilizzazione del personale precario: le critiche della Cisl

Dopo un lungo iter procedurale, con la partecipazione di organizzazioni sindacali, Rsu e parte pubblica, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta di ieri, ha approvato il “Piano stabilizzazioni dell’Università degli Studi di Salerno” per il personale tecnico-amministrativo, passaggio necessario per poter dare seguito all’applicazione della riforma Madia in merito al “superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”.

Il commento

Non è soddisfatto il responsabile provinciale della Cisl Unisa Pasquale Passamano: “Come sindacato, già dal momento in cui il piano è stato presentato alle organizzazioni sindacali e alle Rsu - piano che riguarda appena 15 unità - ha in primo luogo rappresentato la necessità di procedere immediatamente alla stabilizzazione della totalità di tali lavoratori, atteso il trasferimento, da parte del Ministero, delle risorse economiche vincolate a tal fine. In secondo luogo - continua - anche alla luce della sentenza del Tar Lazio n.10158/2018, ha posto l’esigenza di considerare come beneficiari di questa normativa altresì le centinaia di assegnisti di ricerca che da più di 20 anni svolgono nel nostro ateneo attività di supporto alla ricerca in un quadro di assoluta precarietà”. Per il sindacalista, dunque, “è necessario che, su quest’ultimo punto, al fine di evitare disparità di trattamento tra lavoratori di Atenei diversi, i Ministeri interessati (Miur e Pa) facciano chiarezza. E’ nostro impegno – conclude Passamano - giungere a tale risultato anche attraverso una forte azione messa in campo dalla struttura nazionale della Cisl Università”.