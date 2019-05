Unvoltoxfotomodella tappa Nocera Superiore

💥💥💥 EVENTO ESTATE 2019 💥💥💥

La GALLERIA NUCERIA si prepara a regalarvi un evento

S.T.R.A.O.R.D.I.N.A.R.I.O. !!!

GIOVEDI 4 LUGLIO la nostra struttura ospiterà una tappa Regionale di una delle Kermesse Italiane più famose dedicate alla bellezza!!!!

Un'imperdibile serata ricca di ospiti prestigiosi del panorama musicale e dell' intrattenimento che ci terranno compagnia insieme alle bellissime ragazze in gara che sfileranno per conquistare un posto per la finale di Fiuggi del 7 Settembre!!!

*** INGRESSO GRATUITO ***

PER INFO 3382971194