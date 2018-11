Uomini sull'orlo di una crisi di nervi, 21 dicembre al teatro auditorium "Leo de Berardinis"

Mercoledì 21 dicembre alle ore 21:00, presso il Teatro Auditorium “Leo De Berardinis” sito in Via Badolato a Vallo della Lucania, si terrà lo spettacolo teatrale “Uomini sull’orlo di una crisi di Nervi” scritto da Galli e Capone e messo in scena dalla Nuova compagnia Vallese, con la regia di Francesco Maiese. “Quattro amici, Gianni, Vincenzo, Pino e Nicola, si riuniscono, come ogni lunedì, per giocare a poker, nonostante siano tutti sposati. Ciascuno dei quattro amici ha una storia matrimoniale differente: Vincenzo vive un lungo matrimonio ed ha due figli, Gianni è sposato da sei mesi, Pino è separato ed ha un figlio mentre Nicola è sposato da due anni, dopo essere passato attraverso diverse convivenze.” Lo spettacolo è caratterizzato da una lunga partita e poker e vari siparietti che, attraverso la chiave comica, regaleranno al pubblico una serata piacevole e divertente firmata dalla “Nuova compagnia Vallese”.



Il costo del biglietto è di euro 10.



Si possono acquistare i biglietti, in prevendita, presso i seguenti rivenditori autorizzati:



1. Caffetteria della Piazza, Piazza Vittorio Emanuele, Vallo della Lucania (Sa)

2. Libreria Pagina 5, C.so Gioacchino Murat, Vallo della Lucania (Sa)

3. Tabacchino “Di Caterina”, Via Angelo Rubino, Vallo della Lucania (Sa)

4. Pasticceria “Mimì”, Via Nicodemo, Vallo della Lucania (Sa);



Contatti utili: 3427839408

Email: ufficiostampa@nuovacompagniavallese.it



Sarà una serata allegra e divertente per iniziare al meglio le vacanze Natalizie!