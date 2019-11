Trova l'albergo chiuso in Costiera e si infuria: uomo fermato dai carabinieri

Un uomo è stato sedato dalla Croce Bianca e poi fermato dai carabinieri di Ravello dopo essere andato in escandescenza per aver trovato chiuso l'albergo dove i genitori avevano trascorso la prima notte di nozze. E' accaduto in piazza Vescovado e la persona fermata, un 51enne laziale, aveva deciso di soggiornare e cenare nell struttura. Poi il panico.

I fatti

L'uomo ha cominciato a delirare - scrive Il Vescovado - nel centro storico e i residenti preoccupati hanno allertato i soccorsi. Nel frattempo è stata contattata la figlia che ha spiegato ai militari la patologia della qualeesoffre il padre. L'uomo è poi salito a bordo dell'ambulanza per essere sottoposto a cure. E' stato anche portato presso il centro psichiatrico dell'Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.