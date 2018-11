Buca sull'asfalto a Battipaglia: diversamente abile cade e finisce in ospedale

Dramma a Battipaglia, in via D’Annunzio: un uomo diversamente abile è finito, con una ruota della sua carrozzella a motore, in una buca, capovolgendosi e andando a sbattere con il viso sul manto stradale. Sul posto, due ambulanze della Croce Verde per soccorrere il malcapitato trovato in una pozza di sangue.

I soccorsi

E' stato, dunque, trasportato all’ospedale di Battipaglia, l'uomo, che ha riportato un trauma cranico con sanguinamento dal naso, come riporta Zerottonove. Sul posto, anche i vigili per i rilievi del caso.