Mercato San Severino, fermato e arrestato un uomo in possesso di droga

Polizia Stradale di Nola in azione, ieri pomeriggio: è stato arrestato C.R. 36enne residente nel comune di Caivano, accusato di detenzione di eroina. In particolare, durante un servizio di controllo per il contenimento del Coronavirus, il personale dipendente del distaccamento polizia stradale di Nola ha effettuato il controllo di un’auto nei pressi della barriera autostradale di Mercato San Severino, lungo l’A30.

Il blitz

Al conducente del veicolo è stata chiesta l’autocertificazione in relazione ai suoi spostamenti sul territorio e già in questa fase la persona aveva mostrato segni di insofferenza: insospettiti, gli agenti hanno proceduto ad un controllo più approfondito. Sono state così trovate all’interno dell’auto, ben nascoste, nel vano della cassa altoparlante della portiera anteriore sinistra, 2 confezioni in cellophane trasparente elettrosaldate di sostanza di colore beige a presumibile azione stupefacente. Il conducente è stato perciò condotto presso gli uffici del distaccamento polizia stradale di Nola, al fine di effettuare gli accertamenti di rito sulla sostanza che si è confermato essere eroina per un peso complessivo di 202,94 grammi. L’uomo è stato arrestato e se ne è disposto il momentaneo accompagnamento presso le camere di sicurezza del commissariato di Nocera Inferiore, in attesa della convalida dell’arresto in modalita’ “remoto”.