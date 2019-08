Colto da infarto mentre guida il furgone: autista salvato in extremis sulla Cilentana

Ha rischiato di morire ma è stato prontamente salvato dai sanitari del 118. Stiamo parlando del conducente di un furgone di Roccadaspide, di 54 anni, che, questa mattina, mentre stava per consegnare del latte, è stato colto da un improvviso malore nei pressi del comune di Prignano Cilento.

I soccorsi

Nonostante il forte dolore al petto, l’uomo è riuscito ad arrivare alla stazione di servizio di Omignano per chiedere aiuto. E così viene soccorso dalle persone presenti che allertano il 118. Sul posto arriva un’ambulanza del 118 con a bordo un medico rianimatore che lo conduce d’urgenza all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dove viene assistito dall’equipe del personale del reparto di Emodinamica e dai cardiologi che riescono, grazie ad un tempestivo intervento, ad aprire l’arteria coronaria che si era ostruita a causa dell’infarto del miocardio. Per fortuna ora le sue condizioni di salute sono stazionarie ed non è più in pericolo di vita.