Malore al porto turistico: anziano trasferito in eliambulanza al Ruggi

I soccorsi sono scattati per insufficienza respiratoria. L'uomo è arrivato in ambulanza, in codice rosso - scrive Il Vescovado - al Pronto Soccorso di Castiglione intorno alle 7.30. E' stato intubato e sottoposto alla terapia farmacologica, poi trasferito a Salerno