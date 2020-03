Da Vibonati a Sapri per fare la spesa: denunciato dai carabinieri

I carabinieri hanno denunciato un uomo di 60 anni, trovato a fare la spesa in un supermercato ubicato in un comune diverso rispetto a quello di residenza.

Il blitz

I controlli sono scattati stamattina. Alla persona identificata è stata sequestrata anche l'auto che gli era servita per spostarsi da Vibonati a Sapri. E' stato denunciato alla Prefettura di Salerno per aver violato le disposizioni presenti nel Decreto Governativo che vieta lo spostamento dal proprio comune di residenza, tranne per cause di forza maggiore.