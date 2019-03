Uomo disperso nel Napoletano: lo salva l'elicottero del Saf di Pontecagnano

E’ stato necessario l’intervento del gruppo Saf di Pontecagnano per ritrovare un cinquantenne disperso, da più di 24 ore, nel Napoletano.

Il salvataggio

In azione l’elicottero proveniente dal comune della provincia di Salerno che, in poco tempo, ha inviato la posizione Gps al gruppo Sapr di Napoli che, grazie ai droni, è riuscito ad individuarlo in un’area boscata a Napoli, in località Chiaiano. A quel punto il disperso è stato raggiunto ed affidato alle cure del personale sanitario. Gli uomini del Saf di Pontecagnano, a bordo dell’elicottero, hanno più volte interagito telefonicamente con un’altra persona che riferiva di sentire richieste di aiuto provenire da una cava.