Uomo investito da un'auto finisce in un dirupo: è grave

Tragedia sfiorata in Cilento, al confine tra Santa Maria e San Marco di Castellabate. Mentre passeggiava, un uomo originario del Nord Italia è stato investito da un'auto in transito, è finito in un dirupo ed è rimasto gravemente ferito. Nonostante i numerosi traumi facciali dopo il volo di circa un metro, è riuscito a lanciare l'allarme, è stato soccorso da Saut di Santa Maria di Castellabate e Croce Azzurra di Agropoli, poi trasportato in eliambulanza a Napoli.