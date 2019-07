Dramma in mare, in Cilento: 53enne trovato già cadavere

Dramma in mare nel Cilento: nel tardo pomeriggio, un 53enne, F.G. le sue iniziali, è stato trovato privo di vita presso lo specchio d'acqua antistante la spiaggia di Montecorice, tra le località di Ripe Rosse e Cala del Conte.

Gli accertamenti

A lanciare l'allarme, alcuni bagnanti che hanno notato il cadavere in acqua: sul posto, la Guardia Costiera di Agropoli ed i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Tra le ipotesi della causa della morte del 53enne, un malore in mare: accertamenti in corso.