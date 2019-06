Suicidio a Salerno, uomo trovato morto nel centro storico

Tragedia, oggi pomeriggio, nel cuore del centro storico di Salerno, dove un uomo si è tolto la vita per motivi ancora da accertare.

Le indagini

Il professionista viveva in un’abitazione situata in via dei Canali ed era molto conosciuto nel quartiere. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno accertato il decesso, mentre i carabinieri stanno ascoltando la testimonianza di familiari e conoscenti per ricostruire l’esatta dinamica del suicidio. Sotto choc l'intera comunità.