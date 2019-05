Dramma a Salerno, uomo trovato morto in casa: si indaga

Dramma, giovedì pomeriggio, in via Gugliemo Oberdan, nel centro di Salerno, dove un 43enne è stato trovato morto all’interno della sua abitazione.

Le indagini

L’uomo pare soffrisse di problemi legati alla tossicodipendenza ed avrebbe avvertito un improvviso malore che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che, però, non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Con loro anche la Polizia di Stato che ha avviato tutti gli accertamenti del caso per fare luce delle cause della morte, che non sono ancora chiare.