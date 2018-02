Cammina nudo in strada, a Salerno: fermato un uomo in stato confusionale

E' stato notato mentre camminava nei pressi dello stadio Arechi, un uomo africano, in stato confusionale. Come riporta Asalerno, partito nei pressi di via Allende, l'uomo ha poi superato il Novotel, percorrendo via Generale Clark.

L'intervento

Passanti e automobilisti hanno allertato immediatamente le Forze dell’Ordine. Sul posto, dunque, sono intervenuti i Carabinieri: accertamenti in corso.