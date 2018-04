Tragedia ad Atrani, uomo precipita nel vuoto e muore

Tragedia, questo pomeriggio, tra Amalfi e Atrani, dove un 67enne, M.C le sue iniziali, residente ad Atrani, è precipitato da una strada del rione Sant’Antonio, che collega i due comuni della Costiera Amalfitana.

I soccorsi

L’uomo, per cause in corso di accertamento, ha fatto un volo di circa venti metri. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che l’hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Castiglione, dove purtroppo è deceduto. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Non si esclude la pista del suicidio.