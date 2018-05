"Facoltà e non obbligo": il gup assolve il papà separato che non incontra il figlio

"Non ha eluso alcun obbligo". Con questa motivazione il gup del Tribunale di Nocera Inferiore, Luigi Levita, ha assolto un uomo denunciato dalla sua ex moglie per non essersi presentato agli incontri con il figlio minorenne. Era sua facoltà farlo, non un'imposizione. Infatti il giudice ha ritenuto che l'uomo non abbia commesso alcun reato. La sua condotta "può aver creato effetti spiacevoli nell'animo del minore" ma non al punto da provocare uno stato di malessere. L'ex moglie, invece, lo considerava responsabile e lo aveva denunciato per non aver dato esecuzione al provvedimento del giudice che, in fase di separazione, gli aveva concesso la possibilità di vedere il piccolo tutte le settimane.