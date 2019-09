Teggiano, aggredì la moglie: il tribunale ordina divieto di avvicinamento

Divieto di avvicinamento per il marito violento. E' questa la decisione del giudice che impedisce ad un uomo di Teggiano di entrare in contatto con la moglie picchiata in una piazza nel centro storico, lo scorso 27 agosto.

I fatti

La donna fu costretta al ricovero all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, nel reparto di neurologia, in prognosi riservata a causa delle ferite riportate. Lo scrive ondanews.