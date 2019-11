Minaccia di lanciarsi dal guardrail: uomo salvato dai poliziotti

Momenti di tensione, oggi pomeriggio, sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza, nel tratto che ricade nel comune di Romagnano al Monte, dove un uomo di 44 anni ha minacciato il suicidio. A dare l’allarme è stato un automobilista di passaggio che ha telefonato subito al 112.

Il salvataggio

Una volta giunti sul posto, gli agenti della Polstrada hanno trovato il 44enne oltre il guardrail, il quale paventava l’intenzione di volersi lanciare nel vuoto mentre si trovava appoggiato sul margine della balaustra. Fortunatamente gli agenti sono riusciti a trovare le parole giuste per evitare che compiesse l’insano gesto. In pochi minuti è arrivata anche la moglie insieme ai sanitari del 118 di condurlo presso l’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno per accertamenti.