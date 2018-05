Minaccia il suicidio in via Croce: i poliziotti salvano un uomo

Nella tarda serata di ieri gli agenti della Polizia di Stato hanno salvato un uomo che stava per suicidarsi lanciandosi dal ciglio della strada prospiciente un alto dirupo. Gli agenti sono intervenuti intorno alla mezzanotte, dopo che un uomo poco prima aveva telefonato al numero d’emergenza 112 e parlando con l’operatore della Polizia aveva detto di essere pronto a lanciarsi nel vuoto, a causa di vicissitudini personali che l’avevano gettato in forte stato di prostrazione psicologica.

L'allarme

L’agente della Sala Operativa ha quindi dialogato con l’uomo, un sessantenne della provincia di Salerno che, tuttavia, non intendeva rivelare la sua esatta posizione, pur dicendo di essere a Salerno in un posto sufficientemente in alto da cui potersi lanciare nel vuoto. Grazie alle informazioni ottenute dai colleghi della Sala Operativa, l’uomo è stato subito dopo trovato in strada da una pattuglia della sezione Volanti in via Benedetto Croce. Gli agenti hanno infatti notato un uomo che aveva già scavalcato una ringhiera nei pressi di una scarpata, mantenendosi in precario equilibrio e sporgendosi con il corpo verso il vuoto.

I soccorsi

Gli agenti hanno raggiunto la persona che inizialmente minacciava di lanciarsi nel vuoto in caso di ulteriore avvicinamento. Hanno provato a parlargli per infondergli serenità e farla desistere dal compiere l’insano gesto. Quando l’uomo ha poi mostrato chiari segnali di malessere, dando le spalle alla ringhiera e volgendosi definitivamente verso il vuoto per lanciarsi, gli agenti sono intervenuti simultaneamente per porlo in sicurezza e lo hanno tratto definitivamente in salvo.