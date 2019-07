Avvolto dalle fiamme durante una medicazione: ustionato un uomo di Castel San Giorgio

Dramma a Castel San Giorgio: per cause da accertare, un uomo è stato avvolto dalle fiamme, rimanendone gravemente ustionato. Immediatamente, il malcapitato è stato trasportato all’ospedale per le cure del caso.

L'indiscrezione

Pare che stesse effettuando delle medicazioni con dell’alcol, mentre fumava una sigaretta. Si indaga per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.