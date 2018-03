Esce dal cinema e gli colpiscono l'auto con le uova: la denuncia

Esce dal cinema e gli colpiscono l'auto con le uova. E' accaduto ieri sera a Salerno, all'altezza del centro commerciale di via San Leonardo. Un lettore scrive alla nostra redazione per segnalare lo sfregio del quale è stato vittima all'uscita del cinema The Space. Balordi che hanno voluto vendicarsi per il rifiuto a riconoscere "una cosa a piacere" al momento del parcheggio, ragazzini in cerca di gloria oppure ladri che hanno tentato di far fermare l'automobile e indurre la vittima a scendere dall'abitacolo, così da mettere a segno il furto? "Non so, non ne ho idea - risponde il lettore - è paradossale quanto mi è accaduto, oltre che estramamente rischioso, perché il parabrezza dell'auto era completamente ricoperto dalle uova ed ho avuto paura di uscire fuori strada". L'episodio, che evidenzia ancora una volta le difficoltà di un quartiere sempre più frequentato da balordi, potrebbe spingere le forze dell'ordine ad effettuare verifiche ed approfondimenti. "E' accaduto nei pressi del centro commerciale - conclude il lettore - nelle vicinanze c'è anche una banca e tutto potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere".