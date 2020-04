Caggiano, il sindaco rinuncia all'indennità per regalare uova pasquali ai bimbi

Ha rinunciato alla sua indennità di sindaco, per regalare 300 uova pasquali ai bambini: il gesto è del sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina. Chiamato a governare la comunità in questo delicato momento, in un territorio peraltro dichiarato zona rossa dallo scorso 15 marzo, il primo cittadino non perde entusiasmo e pensa ai più piccoli.

Il plauso

Le uova di cioccolato saranno consegnate presso le abitazioni dei bambini che da oltre venti giorni sono costretti a rimanere in casa. Un plauso per Lamattina.

