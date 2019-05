Urgono mobili ed elettrodomestici: appello della cooperativa Galahad per un giovane in difficoltà

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La cooperativa sociale Galahad di Salerno sta aiutando un giovane in difficoltà, solo e con una grave patologia. Il ragazzo attualmente ha urgenza di arredare casa. Occorre tutto: dal letto, all'armadio, al tavolo, alle sedie, alla cucina (anche se per questa esistono dei parametri particolari), pentole, posate, sedie, lampadari, divano, scaffali e quant'altro. Volontari e giovane in questione si farebbero carico del ritiro dei mobili e degli accessori donati. Si confida nel buon cuore dei salernitani.

L'appello