Urta un'auto a Battipaglia, "Per eventuali danni, il proprietario mi contatti": plauso dal popolo di Fb

Ha urtato inavvertitamente un'auto, ma si è accorto solo quando è rientrato a casa di aver, forse, causato un danno. Così, il cittadino ha pubblicato un post sulla pagina facebook "Sei di Battipaglia…il vero!!!" per prendere le sue responsabilità e rintracciare il proprietario della presunta auto coinvolta.

“Non ne sono sicuro ma forse per sbaglio ieri sulla SS18 all’altezza della Contadina per immettermi nella corsia di marcia ho urtato leggermente una macchina scura (Lancia Musa o simile), avevo la musica e non mi sono accorto di niente, se il proprietario fosse in questo gruppo mi contattasse per il risarcimento di eventuali danni! Nonché per le mie più umili scuse!”